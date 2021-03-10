34 новых случая коронавируса выявлены в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 11 тыс. 831) COVID-19 диагностировали у 12 пациентов. В Порховском районе (всего 1 тыс. 71) заболели 6 человек, а в Великих Луках (всего 5 тыс. 755) – 4. По три инфицированных добавилось в Псковском (всего 2 тыс. 740), Новосокольническом (всего 848) и Великолукском (всего 749) районах, по одному – в Островском (всего 1 тыс. 661), Пыталовском (всего 254) и Локнянском (всего 220).

С начала пандемии в Псковской области подтвердился 32 тыс. 831 случай COVID-19. За этот период выздоровели 21 тыс. 775 человек. В том числе, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 10 пациентов.

Умерли – 186 человек. «Приношу искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что первую прививку от COVID-19 сделали почти 20 тысяч местных жителей.