Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

34 новых случая коронавируса выявлены в Псковской области за сутки

10 марта 2021 года, 09:51

34 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 9 марта, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

34 новых случая коронавируса выявлены в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 11 тыс. 831) COVID-19 диагностировали у 12 пациентов. В Порховском районе (всего 1 тыс. 71) заболели 6 человек, а в Великих Луках (всего 5 тыс. 755) – 4. По три инфицированных добавилось в Псковском (всего 2 тыс. 740), Новосокольническом (всего 848) и Великолукском (всего 749) районах, по одному – в Островском (всего 1 тыс. 661), Пыталовском (всего 254) и Локнянском (всего 220).

С начала пандемии в Псковской области подтвердился 32 тыс. 831 случай COVID-19. За этот период выздоровели 21 тыс. 775 человек. В том числе, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 10 пациентов.

Умерли – 186 человек. «Приношу искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что первую прививку от COVID-19 сделали почти 20 тысяч местных жителей

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Газпром газораспределение Псков» оперативно устранил последствия повреждения газопровода в Невеле
Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19
Лучшего муниципального служащего выберут в Псковской области
Евгений Водолазкин о Валентине Курбатове: Его доброты и мудрости будет не хватать
Владимир Толстой: Архивы Валентина Курбатова должны стать достоянием читателей
Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра
287 учеников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области
Сильный снег ожидается в Пскове ночью 10 марта
Внедрение перспективных техразработок рассмотрели на совещании губернатора Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Команда 08.03»

Общество
8 марта 19:33

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»
Чем опасна папиллома?

Общество / Здоровье
9 марта 09:52

Чем опасна папиллома?

Почему стоит обратить внимание на проблемы с кожей
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года