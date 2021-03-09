Лучшего муниципального служащего выберут в Псковской области

В Псковской области 19 марта стартует конкурс «Лучший муниципальный служащий», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Побороться за это звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года и не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий. Заявки на участие принимаются до 25 марта.

Конкурс проводится в четырех конкурсных группах, в два этапа. На первом конкурсная комиссия оценивает анкеты и характеристики участников. На втором — состоятся собеседования и самопрезентации конкурсантов. Оцениваться будут содержательность выступления, творческий подход, логичность, аргументированность и четкость ответов на вопросы.

Заявки с прилагаемыми документами предоставляются организатору конкурса лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте: info-umstr@pskov.ru.

Более подробно ознакомиться с порядком проведения конкурса можно по телефонам 8(8112)299799 и 8(8112)299801.