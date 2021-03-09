Евгений Водолазкин о Валентине Курбатове: Его доброты и мудрости будет не хватать

«Валентин Яковлевич [Курбатов] был мудрым и добрым человеком. И вот этой доброты и мудрости сейчас будет не хватать», - сказал в комментарии Псковскому агентству информации писатель Евгений Водолазкин.
«Валентин Яковлевич [Курбатов] был мудрым и добрым человеком. И вот этой доброты и мудрости сейчас будет не хватать», - сказал в комментарии Псковскому агентству информации писатель Евгений Водолазкин.
Валентин Курбатов — российский писатель и публицист. Он скончался в Пскове 6 марта на 82-м году жизни. Похороны Валетина Курбатова состоятся 10 марта.