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Общество

Евгений Водолазкин о Валентине Курбатове: Его доброты и мудрости будет не хватать

9 марта 2021 года, 18:36

«Валентин Яковлевич [Курбатов] был мудрым и добрым человеком. И вот этой доброты и мудрости сейчас будет не хватать», - сказал в комментарии Псковскому агентству информации писатель Евгений Водолазкин.

Евгений Водолазкин о Валентине Курбатове: Его доброты и мудрости будет не хватать
Евгений Водолазкин
Фото Псковского агентства информации
«Это очень важно именно сейчас, когда столько агрессии в мире, в литературе и вокруг литературы. Есть язвительные, ироничные, острые слова, а вот добрых очень мало. И с уходом Валентина Яковлевича их будет еще меньше, к сожалению», - пояснил он.

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По словам Водолазкина, Курбатов был «милосердным критиком»: «Милосердие выражается в том, что он не предъявляет автору тех правил и законов, по которым автор не работает. Каждого человека, и уж тем более творца, надо судить по тем законам, которые сам он для себя устанавливает. А для того, чтобы понять эти законы, надо вникнуть. Надо полюбить этот текст, потому что без любви не может быть проникновения».

Валентин Курбатов — российский писатель и публицист. Он скончался в Пскове 6 марта на 82-м году жизни. Похороны Валетина Курбатова состоятся 10 марта.

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