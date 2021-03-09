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Общество

Владимир Толстой: Архивы Валентина Курбатова должны стать достоянием читателей

9 марта 2021 года, 17:44

Архивы Валентина Курбатова и его переписка должны стать достоянием широкого круга читателей, считает советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. «Это был очень мудрый человек, и его мудрость нам очень пригодится», - уверен он.

Владимир Толстой: Архивы Валентина Курбатова должны стать достоянием читателей
Владимир Толстой
Фото Псковского агентства информации
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Валентин Курбатов - писатель и и литературный критик. Он скончался в Пскове 6 марта на 82-м году жизни. Его похороны состоятся 10 марта. Как сообщает Псковское агентство информации, Владимир Толстой приехал проститься с Валентином Курбатовым.

«Нет ощущения, что его больше нет с нами. Это человек, который должен был жить и жить», - заявил Владимир Толстой.

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