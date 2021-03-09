Владимир Толстой: Архивы Валентина Курбатова должны стать достоянием читателей

Архивы Валентина Курбатова и его переписка должны стать достоянием широкого круга читателей, считает советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. «Это был очень мудрый человек, и его мудрость нам очень пригодится», - уверен он.
Архивы Валентина Курбатова и его переписка должны стать достоянием широкого круга читателей, считает советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. «Это был очень мудрый человек, и его мудрость нам очень пригодится», - уверен он.
«Нет ощущения, что его больше нет с нами. Это человек, который должен был жить и жить», - заявил Владимир Толстой.