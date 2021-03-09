Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра

Автор пьесы «Свидетельские показания», известный драматург, писатель, поэт Дмитрий Данилов оценил спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского драмтеатра.
Автор пьесы «Свидетельские показания», известный драматург, писатель, поэт Дмитрий Данилов оценил спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского драмтеатра.
«По-моему, это прекрасная работа. Я видел несколько спектаклей “Свидетельские показания”, этот теперь будет одним из двух моих любимых. Такой спектакль – это всегда подарок для автора. Это здорово, когда твой замысел воплощается с таким пониманием», – сказал Дмитрий Данилов.
Также автор пьесы заметил, что артисты Псковской драмы хорошо попали в персонажей и показали прекрасную актерскую игру. Свои свидетельские показания они давали прямо из зрительного зала. «Мне очень понравился ход с двумя экранами и с тем, что камеры выхватывают лица актеров. И дополнительный эффект создает то, что актеры располагаются среди зрителей», - отметил Данилов.
Премьера спектакля режиссера Семена Серзина «Свидетельские показания» прошла в рамках фестиваля «Данилов-фест», посвященного творчеству российского писателя. Мероприятие проходило в Пскове с 6 по 8 марта.
Зрители фестиваля познакомились с драматургией Данилова и разными интерпретациями его пьес, посмотрели фильм «Человек из Подольска» и посетили читку трех пьес Данилова в исполнении артистов Псковского театра драмы. Сам Данилов присутствовал на всех мероприятиях фестиваля и активно участвовал в обсуждениях.
«Мне трудно дать фестивалю объективную оценку. Хочется надеяться, что он удался. Народу и на премьерных спектаклях “Свидетельские показания”, и на читках, и на выставке было предостаточно. Ну разве что встреча с Дмитрием Даниловым прошла без аншлага, что, по-моему, грустно и несправедливо. Но те, кто пришел, завалили нашего гостя таким количеством вопросов, что, я боялся, мы просидим до глубокой ночи. Я рад, что получилось познакомить Псков с фигурой одного из главных российских драматургов. Мне кажется, что мы, кроме того, выпустили достойный спектакль хорошего театрального качества. А еще запланировали несколько будущих проектов, о которых говорить публично пока рано, но они, поверьте, очень любопытные», - отметил арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин, подводя итоги «Данилов-феста».
Андрей Пронин добавил, что псковичи уже раскупили билеты на все мартовские показы «Свидетельских показаний». Ближайший спектакль, на который еще остались билеты, состоится 6 апреля. Билеты можно приобрести в кассе театра или на официальном сайте.