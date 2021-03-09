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Культура / Театр

Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра

9 марта 2021 года, 17:42

Автор пьесы «Свидетельские показания», известный драматург, писатель, поэт Дмитрий Данилов оценил спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского драмтеатра.

Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

«По-моему, это прекрасная работа. Я видел несколько спектаклей “Свидетельские показания”, этот теперь будет одним из двух моих любимых. Такой спектакль – это всегда подарок для автора. Это здорово, когда твой замысел воплощается с таким пониманием», – сказал Дмитрий Данилов.

Также автор пьесы заметил, что артисты Псковской драмы хорошо попали в персонажей и показали прекрасную актерскую игру. Свои свидетельские показания они давали прямо из зрительного зала. «Мне очень понравился ход с двумя экранами и с тем, что камеры выхватывают лица актеров. И дополнительный эффект создает то, что актеры располагаются среди зрителей», - отметил Данилов.

Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина
Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

Премьера спектакля режиссера Семена Серзина «Свидетельские показания» прошла в рамках фестиваля «Данилов-фест», посвященного творчеству российского писателя. Мероприятие проходило в Пскове с 6 по 8 марта.

Зрители фестиваля познакомились с драматургией Данилова и разными интерпретациями его пьес, посмотрели фильм «Человек из Подольска» и посетили читку трех пьес Данилова в исполнении артистов Псковского театра драмы. Сам Данилов присутствовал на всех мероприятиях фестиваля и активно участвовал в обсуждениях.

Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

«Мне трудно дать фестивалю объективную оценку. Хочется надеяться, что он удался. Народу и на премьерных спектаклях “Свидетельские показания”, и на читках, и на выставке было предостаточно. Ну разве что встреча с Дмитрием Даниловым прошла без аншлага, что, по-моему, грустно и несправедливо. Но те, кто пришел, завалили нашего гостя таким количеством вопросов, что, я боялся, мы просидим до глубокой ночи. Я рад, что получилось познакомить Псков с фигурой одного из главных российских драматургов. Мне кажется, что мы, кроме того, выпустили достойный спектакль хорошего театрального качества. А еще запланировали несколько будущих проектов, о которых говорить публично пока рано, но они, поверьте, очень любопытные», - отметил арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин, подводя итоги «Данилов-феста».

Андрей Пронин добавил, что псковичи уже раскупили билеты на все мартовские показы «Свидетельских показаний». Ближайший спектакль, на который еще остались билеты, состоится 6 апреля. Билеты можно приобрести в кассе театра или на официальном сайте.

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