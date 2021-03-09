Автор пьесы «Свидетельские показания» оценил спектакль Псковского драмтеатра

Автор пьесы «Свидетельские показания», известный драматург, писатель, поэт Дмитрий Данилов оценил спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского драмтеатра.

«По-моему, это прекрасная работа. Я видел несколько спектаклей “Свидетельские показания”, этот теперь будет одним из двух моих любимых. Такой спектакль – это всегда подарок для автора. Это здорово, когда твой замысел воплощается с таким пониманием», – сказал Дмитрий Данилов.

Также автор пьесы заметил, что артисты Псковской драмы хорошо попали в персонажей и показали прекрасную актерскую игру. Свои свидетельские показания они давали прямо из зрительного зала. «Мне очень понравился ход с двумя экранами и с тем, что камеры выхватывают лица актеров. И дополнительный эффект создает то, что актеры располагаются среди зрителей», - отметил Данилов.