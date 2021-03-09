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Общество

Внедрение перспективных техразработок рассмотрели на совещании губернатора Псковской области

9 марта 2021 года, 15:49

Вопрос внедрения перспективных технических разработок в сфере экологии, ЖКХ и сельского хозяйства в Псковской области обсудили на совещании губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Внедрение перспективных техразработок рассмотрели на совещании губернатора Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Так, главе региона представили препарат, который применяется для обработки осадков сточных вод. Ежегодно на водоканалах России образуется около 100 млн кубометров осадка сточных вод, отметил инвестор и добавил, что это является угрозой для жизни и здоровья населения. 

Препарат позволит решить эту проблему, а также он обладает овицидным, дезинфицирующим, детоксицирующим, дезодорирующим, седиментирующим свойствами.

«На выходе мы получаем продукт, который сейчас проходит сертификацию в Минсельхозе РФ, водоканалы смогут реализовывать его в качестве товара. Полученный из обработанного осадка сточных вод почвогрунт можно использовать при рекультивации полигонов, отсыпке обочин, ландшафтном озеленении. Спектр применения велик, в том числе и в сельском хозяйстве», — сказал заместитель гендиректора ООО «НПО «Квантовые технологии» Александр Шептунов.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов заметил, использование этой разработки не внесет изменений в технологию работы водоканала. Кроме того, эта технология не отразится на тарифе для населения. В связи с этим, он допустил возможность промышленного испытания на базе профильного учреждения в Пскове.

Внедрение перспективных техразработок рассмотрели на совещании губернатора Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Второй проект связан с переработкой навоза и птичьего помета в органическое удобрение. При этом препарат устраняет неприятный запах от продуктов жизнедеятельности зверей и птиц, а также уничтожает паразитов и подавляет патогенную микрофлору.

Михаил Ведерников поручил комитету по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области сформировать рабочую группу, которая представит разработку крупным региональным сельхозпроизводителям.

Также участники обсудили внедрение пиролизной установки, которая позволит утилизировать автомобильные покрышки и пластик. Этот материал установка будет перерабатывать в интетическое топливо, а также технический углерод и сталь.

«Мы получили сертификацию в Европейском Союзе, работа ведется на Ближнем Востоке. Рабочий экземпляр есть в Московской области, монтаж еще одной установки происходит в Краснодарском крае», — отметил Александр Шептунов.

В завершение были представлены проекты по переработке фильтратов на полигонах твердых коммунальных отходов, а также расчистки акваторий водных объектов с перспективой строительства предприятия по добыче и переработке сапропеля.

Михаил Ведерников поручил профильным специалистам оценить перспективы использования рассмотренных разработок на территории Псковской области.

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