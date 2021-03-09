Внедрение перспективных техразработок рассмотрели на совещании губернатора Псковской области

Вопрос внедрения перспективных технических разработок в сфере экологии, ЖКХ и сельского хозяйства в Псковской области обсудили на совещании губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, главе региона представили препарат, который применяется для обработки осадков сточных вод. Ежегодно на водоканалах России образуется около 100 млн кубометров осадка сточных вод, отметил инвестор и добавил, что это является угрозой для жизни и здоровья населения.

Препарат позволит решить эту проблему, а также он обладает овицидным, дезинфицирующим, детоксицирующим, дезодорирующим, седиментирующим свойствами.

«На выходе мы получаем продукт, который сейчас проходит сертификацию в Минсельхозе РФ, водоканалы смогут реализовывать его в качестве товара. Полученный из обработанного осадка сточных вод почвогрунт можно использовать при рекультивации полигонов, отсыпке обочин, ландшафтном озеленении. Спектр применения велик, в том числе и в сельском хозяйстве», — сказал заместитель гендиректора ООО «НПО «Квантовые технологии» Александр Шептунов.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов заметил, использование этой разработки не внесет изменений в технологию работы водоканала. Кроме того, эта технология не отразится на тарифе для населения. В связи с этим, он допустил возможность промышленного испытания на базе профильного учреждения в Пскове.