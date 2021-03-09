Сотрудников псковского Роспотребнадзора наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Четыре сотрудника управления Роспотребнадзора по Псковской области получили государственные награды за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Алексеева и начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах Максим Максимов удостоены Ордена Пирогова. Награда присвоена псковским специалистам «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Медаль Луки Крымского получили главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах Светлана Юдина и главный специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Анна Юфимец.