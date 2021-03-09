Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сотрудников псковского Роспотребнадзора наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

9 марта 2021 года, 15:02

Четыре сотрудника управления Роспотребнадзора по Псковской области получили государственные награды за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Алексеева и начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах Максим Максимов удостоены Ордена Пирогова. Награда присвоена псковским специалистам «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Медаль Луки Крымского получили главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах Светлана Юдина и главный специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Анна Юфимец. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Миллион рублей выиграла повар из Псковской области в лотерею
Масленичные гуляния пройдут у стен Псково-Печерского монастыря
Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
Откуда в домах берется электричество, вода и вещи узнали псковские школьники
Масленичная ярмарка пройдет в Пскове 13 и 14 марта
В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым
Бывшего заместителя гендиректора Псковпассажиравтотранса обвиняют в мошенничестве
Иконописную мастерскую воссоздадут в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря
53 новых случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
«Команда 08.03»

Общество
8 марта 19:33

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»
Чем опасна папиллома?

Общество / Здоровье
9 марта 09:52

Чем опасна папиллома?

Почему стоит обратить внимание на проблемы с кожей
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года