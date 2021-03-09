Миллион рублей выиграла повар из Псковской области в лотерею

По итогам 423-го тиража Светлана Филягина стала обладательницей загородного дома, однако, женщина оформила приз деньгами. Призовая сумма составила 1 миллион 100 тысяч рублей.

«Когда увидела выигрыш на экране, не сразу поверила, что это происходит со мной. Раз десять его перепроверила, прежде чем мужа обрадовать. Сложно описать, какие чувства я испытала в тот момент. Это нужно пережить самому, чего я и желаю всем участникам лотерей», - рассказала победительница.

Светлана Филягина отметила, что участвует в лотереях вместе с мужем уже пять лет. Все билеты они покупают сообща. В этот раз женщина загадала выиграть крупную сумму и ее желание сбылось.

Выигранными деньгами Светлана Филягина полностью покроет ипотеку.