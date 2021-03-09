Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Миллион рублей выиграла повар из Псковской области в лотерею

9 марта 2021 года, 13:52

Повар из Псковской области Светлана Филягина выиграла миллион рублей в «Жилищную лотерею», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Миллион рублей выиграла повар из Псковской области в лотерею

По итогам 423-го тиража Светлана Филягина стала обладательницей загородного дома, однако, женщина оформила приз деньгами. Призовая сумма составила 1 миллион 100 тысяч рублей.

«Когда увидела выигрыш на экране, не сразу поверила, что это происходит со мной. Раз десять его перепроверила, прежде чем мужа обрадовать. Сложно описать, какие чувства я испытала в тот момент. Это нужно пережить самому, чего я и желаю всем участникам лотерей», - рассказала победительница.

Светлана Филягина отметила, что участвует в лотереях вместе с мужем уже пять лет. Все билеты они покупают сообща. В этот раз женщина загадала выиграть крупную сумму и ее желание сбылось.

Выигранными деньгами Светлана Филягина полностью покроет ипотеку.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сотрудников псковского Роспотребнадзора наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
Масленичные гуляния пройдут у стен Псково-Печерского монастыря
Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
Откуда в домах берется электричество, вода и вещи узнали псковские школьники
Масленичная ярмарка пройдет в Пскове 13 и 14 марта
В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым
Бывшего заместителя гендиректора Псковпассажиравтотранса обвиняют в мошенничестве
Иконописную мастерскую воссоздадут в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря
53 новых случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
«Команда 08.03»

Общество
8 марта 19:33

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»
Чем опасна папиллома?

Общество / Здоровье
9 марта 09:52

Чем опасна папиллома?

Почему стоит обратить внимание на проблемы с кожей
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года