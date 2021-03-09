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Общество

Масленичные гуляния пройдут у стен Псково-Печерского монастыря

9 марта 2021 года, 12:52

Масленичные гуляния развернутся у стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 13 и 14 марта. Об этом сообщается в социальных сетях обители. Праздник будет организован оба дня с 12:00 до 19:00.

Масленичные гуляния пройдут у стен Псково-Печерского монастыря

Фото из официального Instagram-аккаунта кота митрополита Псковского и Порховского Тихона
Масленичные гуляния пройдут у стен Псково-Печерского монастыря

Фото из официального Instagram-аккаунта кота митрополита Псковского и Порховского Тихона


Гостей будут катать на верблюде и лошадях. 

С 13:30 до 15:00 все желающие смогут поучаствовать в спортивно-игровой масленичной программе. Мероприятие будет сопровождать ансамбль «Фолк-феникс».

Дети от 6 до 11 лет могут записаться на кулинарный мастер-класс, который пройдёт в кафе «Несвятые святые» в 11:00. Количество мест ограничено. 

На празднике будет организовано музыкальное сопровождение. С 12:00 до 15:00 выступят вокальные дуэты. В 12:00 споет Стас Рыжиков, в 12:40 - ансамбль «Плескава», с 16:00 до 17:00 - фольклорный коллектив «Разносолы».  

Кроме того, с 9:00 до 18:00 будут работать монастырские лавки, где можно приобрести хлеб, мед, варенье, пряники, выпечку и так далее. 

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