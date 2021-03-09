Масленичные гуляния пройдут у стен Псково-Печерского монастыря





Гостей будут катать на верблюде и лошадях.

С 13:30 до 15:00 все желающие смогут поучаствовать в спортивно-игровой масленичной программе. Мероприятие будет сопровождать ансамбль «Фолк-феникс».

Дети от 6 до 11 лет могут записаться на кулинарный мастер-класс, который пройдёт в кафе «Несвятые святые» в 11:00. Количество мест ограничено.

На празднике будет организовано музыкальное сопровождение. С 12:00 до 15:00 выступят вокальные дуэты. В 12:00 споет Стас Рыжиков, в 12:40 - ансамбль «Плескава», с 16:00 до 17:00 - фольклорный коллектив «Разносолы».

Кроме того, с 9:00 до 18:00 будут работать монастырские лавки, где можно приобрести хлеб, мед, варенье, пряники, выпечку и так далее.