Масленичная ярмарка пройдет в Пскове 13 и 14 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Ярморочные ряды установят в Детском парке.

Всего планируется открыть около 30 торговых палаток с сувенирами, масленичной одеждой, попкорном, сладкой ватой, медом и так далее.

Масленичные гулянья в этом году отменены в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса. Продажа блинов на улице также запрещена по распоряжению Роспотребнадзора.

Желающие смогут подкрепиться готовой продукцией в автолавке, которая будет стоять на ярмарке.