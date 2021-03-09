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Общество

Масленичная ярмарка пройдет в Пскове 13 и 14 марта

9 марта 2021 года, 11:25

Масленичная ярмарка пройдет в Пскове 13 и 14 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Ярморочные ряды установят в Детском парке.

Всего планируется открыть около 30 торговых палаток с сувенирами, масленичной одеждой, попкорном, сладкой ватой, медом и так далее.

Масленичные гулянья в этом году отменены в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса. Продажа блинов на улице также запрещена по распоряжению Роспотребнадзора.

Желающие смогут подкрепиться готовой продукцией в автолавке, которая будет стоять на ярмарке. 

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Комментарии

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Бабулечка
12:21 09.03.2021

Масленницу и сжигают, чтобы распрощаться с негативными моментами в жизни, чтобы ушли болезни, вирусы, нищета, пандемии разные. А власти это нравится, получается так. На ТВ идут передачи, участники без масок, без дистанций, но наши узду не опускают, все хотят показать, кто хозяин.

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