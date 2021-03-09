Бывшего заместителя гендиректора Псковпассажиравтотранса обвиняют в мошенничестве

Бывшего заместителя гендиректора ГП ПО «Псковпассажиравтотранса» обвиняют в мошенничестве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С июля по ноябрь 2015 года первый заместитель генерального директора предприятия заключил фиктивный договор между Псковпассажиравтотрансом и ООО «РЕС», единственным учредителем которого он являлся. Согласно договору, последняя организация должна была оказать услуги по установке тахографов.

Обвиняемый от лица Псковпассажиравтотранса принял указанные услуги на общую сумму свыше 480 тыс. рублей. Однако, фактически они не оказывались.

В отношении бывшего первого заместителя генерального директора предприятия прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.