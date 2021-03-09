Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Бывшего заместителя гендиректора Псковпассажиравтотранса обвиняют в мошенничестве

9 марта 2021 года, 10:26

Бывшего заместителя гендиректора ГП ПО «Псковпассажиравтотранса» обвиняют в мошенничестве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С июля по ноябрь 2015 года первый заместитель генерального директора предприятия заключил фиктивный договор между Псковпассажиравтотрансом и ООО «РЕС», единственным учредителем которого он являлся. Согласно договору, последняя организация должна была оказать услуги по установке тахографов.

Обвиняемый от лица Псковпассажиравтотранса принял указанные услуги на общую сумму свыше 480 тыс. рублей. Однако, фактически они не оказывались.

В отношении бывшего первого заместителя генерального директора предприятия прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сотрудников псковского Роспотребнадзора наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
Миллион рублей выиграла повар из Псковской области в лотерею
Масленичные гуляния пройдут у стен Псково-Печерского монастыря
Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
Откуда в домах берется электричество, вода и вещи узнали псковские школьники
Масленичная ярмарка пройдет в Пскове 13 и 14 марта
В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым
Иконописную мастерскую воссоздадут в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря
53 новых случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района