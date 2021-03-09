Иконописную мастерскую воссоздадут в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря

Мастерская существовала там в 1970-е годы прошлого века. Тогда игуменом обители был ветеран Великой Отечественной войны, художник, реставратор, архимандрит Алипий (Воронов). Он отстоял монастырь и не дал ему закрыться во времена правления Никиты Хрущева.

Также «Возрождение» рассматривает вопрос восстановления исторической надписи, которую исследователи обнаружили над аркой Святых ворот. Однако, эта надпись существовала в двух разных вариантах. «Они были выполнены в разное время и одна, по неизвестным причинам, сменила другую», - отметили в организации.