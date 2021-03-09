Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

53 новых случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

9 марта 2021 года, 09:30

53 новых случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки 8 марта, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших достигло 32 тыс. 797.

53 новых случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

За минувшие сутки в Пскове (всего 11 тыс. 819) выявили 16 заболевших, а в Великих Луках (всего 5 тыс. 751) — 10. В Псковском (всего 2 тыс. 737), Невельском (всего 1 тыс. 304), Новосокольническом (всего 845) и Себежском (всего 501) районах заболели по четыре человека, в Островском (всего 1 тыс. 660) и Стругокрасненском (всего 323) - по три. По одному ковидбольному добавилось в Дедовичском (всего 650), Гдовском (всего 446), Куньинском (всего 310), Пустошкинском (всего 291) и Пыталовском (всего 253) районах.

8 марта из псковских медучреждений выписали после коронавируса 30 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 21 тыс. 765 жителей региона.

Коронавирус унес жизни 184 человек.

«В действующих очагах новых случаев не выявлено. Четыре вспышки остаются под контролем Роспотребнадзора», - добавил Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове забытый хозяином щенок несколько дней провел в машине
Руководитель Псковского филиала Россельхозбанка поздравил женщин региона с 8 марта
Скончался известный псковский журналист
Александр Козловский: Женщины - это сила, которая помогает нам двигаться вперед
Ещё трое жителей Псковской области умерли от коронавируса
Росгвардейцы задержали пытавшегося украсть спиртное псковича
Александр Котов - псковичкам: Вы делаете мир лучше
Михаил Ведерников — женщинам: Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами
Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме Анастасии Узорешительницы в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Команда 08.03»

Общество
8 марта 19:33

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?