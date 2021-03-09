53 новых случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

За минувшие сутки в Пскове (всего 11 тыс. 819) выявили 16 заболевших, а в Великих Луках (всего 5 тыс. 751) — 10. В Псковском (всего 2 тыс. 737), Невельском (всего 1 тыс. 304), Новосокольническом (всего 845) и Себежском (всего 501) районах заболели по четыре человека, в Островском (всего 1 тыс. 660) и Стругокрасненском (всего 323) - по три. По одному ковидбольному добавилось в Дедовичском (всего 650), Гдовском (всего 446), Куньинском (всего 310), Пустошкинском (всего 291) и Пыталовском (всего 253) районах.

8 марта из псковских медучреждений выписали после коронавируса 30 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 21 тыс. 765 жителей региона.

Коронавирус унес жизни 184 человек.

«В действующих очагах новых случаев не выявлено. Четыре вспышки остаются под контролем Роспотребнадзора», - добавил Михаил Ведерников.