В Пскове забытый хозяином щенок несколько дней провел в машине

В Пскове забытый хозяином щенок несколько дней провел в автомобиле без еды и воды. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.
В Пскове забытый хозяином щенок несколько дней провел в автомобиле без еды и воды. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.
По его словам, ещё несколько часов и удалось получить электронное письмо из Москвы от супруги владельца автомобиля с разрешением на вскрытие машины. Спасенная собака была отправлена в зоозащитную организацию «Шанс».
«Вот такое восьмое марта. Берегите тех, кто вас любит и дорог», - резюмировал чиновник.