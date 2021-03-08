В Пскове забытый хозяином щенок несколько дней провел в машине

В Пскове забытый хозяином щенок несколько дней провел в автомобиле без еды и воды. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Собакевича гость из Москвы оставил на несколько дней в машине на холоде без воды и еды... После сообщения в паблике пришлось подключить полицию. Владелец по телефону смог пояснить лишь то, что потерял ключи от машины, но к машине прийти не смог», - рассказал Александр Коновалов.

По его словам, ещё несколько часов и удалось получить электронное письмо из Москвы от супруги владельца автомобиля с разрешением на вскрытие машины. Спасенная собака была отправлена в зоозащитную организацию «Шанс».

«Вот такое восьмое марта. Берегите тех, кто вас любит и дорог», - резюмировал чиновник.