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Общество

Руководитель Псковского филиала Россельхозбанка поздравил женщин региона с 8 марта

8 марта 2021 года, 14:11

Руководитель Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов поздравил жительниц региона с Международным женским днем 8 Марта.

В своем поздравлении он пожелал «виновницам торжества» счастья, любви, весеннего настроения, цветов, комплиментов, улыбок и восторженных взглядов, а также, чтобы каждый день жизни был прекрасным.

«Самый первый весенний праздник наполнен нежностью, любовью, ароматом цветов и самыми искренними словами в адрес прекрасной половины человечества. Хотя нет таких слов, которыми можно сполна выразить свои чувства. Ваши обаяние, доброжелательность, красота и мудрость – пожалуй, главные движущие силы на планете. И, конечно, главная мотивация для мужчин быть лучше и достойными вас. Оставайтесь такими же красивыми и счастливыми! Озаряйте этот мир своими улыбками, любите и будьте любимы!» — заключил Дмитрий Алемасов.

Руководитель Псковского филиала Россельхозбанка поздравил женщин региона с 8 марта
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