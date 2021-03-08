Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Козловский: Женщины - это сила, которая помогает нам двигаться вперед

8 марта 2021 года, 13:47

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил псковичек с Международным женским днем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Дорогие женщины, девушки, девочки! С праздником вас! С Международным женским днем!» - обратился к псковичкам парламентарий.

«Вы – наша опора, наше счастье, та самая сила, которая помогает нам двигаться вперед, вершить, творить. Пусть каждый день в вашей жизни будет наполнен весенним теплом, пусть улыбка всегда озаряет всех вокруг, пусть все ваши мечты обязательно сбудутся! А все остальное зависит от нас – мужчин», - добавил он.

«Мужчины, обнимите сегодня своих матерей, жен и дочерей. Они – самое главное в жизни!» - резюмировал депутат.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове забытый хозяином щенок несколько дней провел в машине
Руководитель Псковского филиала Россельхозбанка поздравил женщин региона с 8 марта
Скончался известный псковский журналист
Ещё трое жителей Псковской области умерли от коронавируса
Росгвардейцы задержали пытавшегося украсть спиртное псковича
Александр Котов - псковичкам: Вы делаете мир лучше
Михаил Ведерников — женщинам: Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами
Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме Анастасии Узорешительницы в Пскове
Парк «Россия – моя история» планируется открыть в Пскове до конца 2021 года

Комментарии

Авторизация
No comments
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?