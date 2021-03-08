Александр Козловский: Женщины - это сила, которая помогает нам двигаться вперед

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил псковичек с Международным женским днем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Дорогие женщины, девушки, девочки! С праздником вас! С Международным женским днем!» - обратился к псковичкам парламентарий.

«Вы – наша опора, наше счастье, та самая сила, которая помогает нам двигаться вперед, вершить, творить. Пусть каждый день в вашей жизни будет наполнен весенним теплом, пусть улыбка всегда озаряет всех вокруг, пусть все ваши мечты обязательно сбудутся! А все остальное зависит от нас – мужчин», - добавил он.

«Мужчины, обнимите сегодня своих матерей, жен и дочерей. Они – самое главное в жизни!» - резюмировал депутат.