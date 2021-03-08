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Происшествия / Преступление

Росгвардейцы задержали пытавшегося украсть спиртное псковича

8 марта 2021 года, 11:03

Сотрудники Росгвардия задержали в Пскове пытавшегося украсть спиртное псковича. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

7 марта около 12 часов наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», получил информацию о том, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали псковича 1990 года рождения, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом, не заплатив за них.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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