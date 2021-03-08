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Общество

Александр Котов - псковичкам: Вы делаете мир лучше

8 марта 2021 года, 10:01

«Международный женский день – это повод высказать вам своё уважение и восхищение», – от себя лично и от имени депутатов обратился к псковичкам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что женщины прекрасны и в праздники, и в будни. «Вы обладаете множеством уникальных качеств, которые нам, мужчинам, порой кажутся сродни волшебству. Вы умеете одним своим присутствием создать радушную атмосферу, за считанные минуты превратить обыденность в праздник, справиться с тысячей дел, оставаясь лёгкими и красивыми, найти самые нужные и точные слова, чтобы поддержать в трудную минуту. Спасибо вам, что делаете мир лучше», - сказал он.

«От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, счастья и здоровья! Пусть у вас не будет причин для грусти, а сердце всегда будет наполнено радостью и любовью!» – резюмировал Александр Котов.

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