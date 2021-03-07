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Общество

Парк «Россия – моя история» планируется открыть в Пскове до конца 2021 года

7 марта 2021 года, 16:39

Исторический парк «Россия – моя история» в Пскове планируется открыть до конца 2021 года, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

«Конкурс разыгран, подрядчик определён. Будем стараться открыть его до конца года, если коронавирус не внесет свои коррективы», – сказал Михаил Ведерников.

На строительство этого пространства планируется потратить 500 млн рублей: 250 млн поступят из резервного фонда Правительства РФ и 250 млн – из внебюджетных средств.

Также губернатор напомнил, что парки «Россия – моя история», в основном, появляются в городах-миллионниках. «Псковская область – первый субъект не миллионник, в котором благодаря владыке такой парк появится», – подчеркнул он.

Инициатором этого проекта выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Здание парка «Россия — моя история» появится на улице Кузбасской дивизии в Пскове.

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