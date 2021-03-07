Один человек погиб при столкновении грузовика и легковушки в Опочецком районе

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло 7 марта около 12:00 на федеральной трассе Санкт-Петербург – Киев.

Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», недалеко от деревни Гривы в Опочецком районе произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки «Лада Гранта». Водитель последней выехал на встречную полосу для обгона. Участок этой дороги был с подъёмом в гору, поэтому встречную машину пострадавший не видел.

В результате легковой автомобиль столкнулся с фурой. Водитель Лады погиб на месте.