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Транспорт / Безопасность

Более 30 работников и 16 единиц техники задействованы в уборке центра Пскова

7 марта 2021 года, 12:42

Более 30 работников и 16 единиц техники задействованы в уборке центра Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Более 30 работников и 16 единиц техники задействованы в уборке центра Пскова

Задачу оперативно провести весеннюю уборку Псков поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на одном из совещаний. В связи с этим руководство «Псковавтодор» сделало пеший обход улиц, входящих в зону ответственности компании.

5 бригад дорожных рабочих (23 человека) и 4 инженерно-технических работника «Псковавтодора» начали убирать центральные улицы города после зимы. В этом им помогают 16 единиц техники: 6 комбинированных дорожных машин, 7 единиц тракторной техники и вакуумно-подметальной машины. Работа ведется круглосуточно, посменно.

И. о. директора предприятия Станислав Стармолотов отметил, что обстановка на улично-дорожной сети центра Пскова безопасна для автолюбителей и пешеходов. Проверяющие указали на выявленные недочеты и поставил сроки для их устранения. 

В настоящее время рабочие должны были очищать улицы от мусора и песчаных и грунтовых наносов. Однако, из-за снегопада и минусовых температур им пришлось вернуться к уборке тротуаров от льда и снега и обработке дорог противогололедными составами.

Диспетчерская служба «Псковавтодора» работает также круглосуточно. Контактные телефоны: +7(8112)29-88-08, +79113904039.

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