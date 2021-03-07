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Общество

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» впервые пройдет в Пскове в 2021 году

7 марта 2021 года, 11:26

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» впервые пройдет в Пскове в 2021 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Соответствующее соглашение он подписал с директором Роскультцентра Мариной Абрамовой 5 марта.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» впервые пройдет в Пскове в 2021 году

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Хакатон «Города» – один из проектов Роскультцентра, собирающий молодых архитекторов и урбанистов со всей страны. Специалисты очно знакомятся с городом и разрабатывают идеи по его благоустройству. Их курируют международные архитекторы.

«Это новый формат мероприятия для Псков, но я уверен, он будет востребован – в регионе много объектов культурного значения, а ярких современных пространств недостаточно», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что администрация региона поддержит реализацию одного или нескольких проектов.

При этом глава региона выразил надежду, что местные жители примут активное участие в хакатоне. По его словам, в прошлом году двое псковичей уже побеждали в таком проекте. Проект Артёма Титова реализуется в Салехарде, а идея Дины Шауловой – в Волхове.

«Спасибо Марине Абрамовой за предложение принять участие в таком интересном проекте!», - заключил глава региона. 

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