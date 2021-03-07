98 новых случаев СOVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

По 18 ковидбольных обнаружили в Пскове (всего 11 тыс. 763) и Великих Луках (всего 5 тыс. 736). В Плюсском районе (всего 479) заболели 10 человек, в Островском (всего 1 тыс. 647) и Новосокольническом (всего 839) – по 9, в Бежаницком (всего 312) – 7. В Псковском районе (всего 2 тыс. 726) выявили 6 ковидбольных, в Пустошкинском (всего 289) – 4, в Локнянском (всего 219) – 3. По 2 случая СOVID-19 диагностировали в Великолукском (всего 745), Дедовичском (всего 646), Печорском (всего 614), Себежском (всего 497) и Палкинском (всего 352) районах, по 1 – в Гдовском (всего 444), Стругокрасненском (всего 318), Пушкиногорском (всего 280) и Красногородском (всего 192).

За минувшие сутки от СOVID-19 выздоровели 64 жителя Псковской области. Общее число выздоровевших достигло 21 тыс. 701.

Умерло 180 ковидбольных.

«Защитите себя. Присоединяйтесь к более 9 тыс., жителей области, кто прошёл вакцинацию», - подчеркнул Михаил Ведерников.