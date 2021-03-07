7 марта в Псковской области ожидается метель

В Псковской области ожидаются метель и сильный ветер. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сегодня днем 7 марта местами по Псковской области ожидается сохранение З, СЗ ветра, метель», - говорится в сообщении Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На территории Псковской области прогнозируется облачная погода со снегом и метелью. Ветер – западный, северо-западный 9-14 м/сек. Температура воздуха опустится до 5 градусов мороза.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий энергетиков перевели в режим повышенной готовности. 110 аварийных бригад и 149 единиц техники были готовы к оперативному восстановлению электроснабжения в регионе.