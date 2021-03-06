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Общество

Министр культуры РФ: Работы Валентина Курбатова по праву заслужили признание читателей

6 марта 2021 года, 21:37

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким скончавшегося 6 марта псковского писателя Валентина Курбатова, сообщает ТАСС.

Министр отметила уникальный взгляд писателя писателя и литературного критика на словесность. «Его работы отмечены профессиональным сообществом и по праву заслужили признание читателей. Уникальный взгляд на словесность, чуткость к текстам и вдумчивость Валентина Яковлевича позволили познакомиться большому количеству любителей литературы с ее малоизученными страницами»,

По ее словам, самые яркие эпизоды биографии Валентина Курбатова связаны с искусством. «За многолетнюю плодотворную деятельность он внес значимый вклад в развитие отечественной культуры. Мы сохраним светлую память об этом прекрасном человеке, его делах и устремлениях», - сказала Ольга Любимова.

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