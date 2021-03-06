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Общество

Из-за ветра и метели псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

6 марта 2021 года, 21:33

Из-за сильного порывистого ветра и метели в Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности, сообщает официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

В сообщении отмечается, что 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

По прогнозу неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение ночи на 7 марта.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. В частности, нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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