Псковская епархия: Валентин Курбатов был примером бескомпромиссного и нелицемерного служения

«Валентин Курбатов много общался с псковскими священниками, всегда активно участвовал в церковной жизни Псковской епархии, иногда своей твердой позицией давая пример всем нам бескомпромиссного и нелицемерного служения», - об этом сообщает Псковская епархия в своем Instagram-аккаунте.

В сообщении отмечается, что 6 марта 2021 года умер Валентин Курбатов – литературовед, прозаик, православный христианин: «Умер в день Вселенской родительской субботы, когда Церковь молится о всех усопших от века православных христианах. <...> Человек неравнодушный, Валентин Яковлевич принимал самое горячее участие в жизни Псковщины, куда он приехал совсем молодым в 1962 году. Ни одно значимое событие в городе не проходило мимо его сердца».

«Валентин Курбатов прожил в Пскове почти 60 лет, и мы будем помнить его, как патриота не только своей страны, но и псковской земли. Упокой, Господи, раба Твоего Валентина в селениях праведных!», - отметили в епархии.