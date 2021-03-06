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Общество

Новая вспышка коронавируса выявлена в Псковской области

6 марта 2021 года, 13:22

Новая вспышка коронавируса выявлена в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, очаг зафиксирован в Себежском специальном профучилище № 1. «Вместе с тем вспышка в одном из отделений Великолукской межрайонной больницы снята с контроля Роспотребнадзора», - заметил губернатор.

Отметим, что на сегодня в Псковской области зарегистрировано 94 новых случая заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от заболевания 117 человек.

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