Новая вспышка коронавируса выявлена в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, очаг зафиксирован в Себежском специальном профучилище № 1. «Вместе с тем вспышка в одном из отделений Великолукской межрайонной больницы снята с контроля Роспотребнадзора», - заметил губернатор.

Отметим, что на сегодня в Псковской области зарегистрировано 94 новых случая заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от заболевания 117 человек.