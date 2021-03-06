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Общество

Стал известен режим работы пункта вакцинации в торговом центре «Империал»

6 марта 2021 года, 12:54

Стал известен режим работы пункта вакцинации в торговом центре «Империал». Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на главврача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую, время работы пункта вакцинации - с 10:00 до 15:00. Однако прививки планируется делать с 10:00 до 14:00, чтобы у медработников оставалось время наблюдать за теми, кто уже прошел вакцинацию.

«В пункте вакцинации проводится вакцинация граждан из листа ожидания, при этом посетить его можно и порядке живой очереди»,- рассказала Галина Невалённая.

Главврач Псковской городской поликлиники также рассказала, что в пункте вакцинации работает молодой ординатор, студент университета Мечникова, который приехал в регион для помощи в подъем заболеваемости. «Сейчас он работает на осмотре перед прививками. У него хорошо получается, и он активно принимает участие в работе», - заметила она.

Новые пункты вакцинации могут появиться и в других торговых центрах.

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