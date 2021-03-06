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Общество

Псковичей приглашают на службу в Росгвардии

6 марта 2021 года, 12:28

Псковичей приглашают на службу в Росгвардии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, ведомству нужны сотрудники в подразделения вневедомственной охраны.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Информация по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

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