За минувшие сутки в Псковской области выздоровевших от COVID больше, чем заболевших. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, на сегодня зарегистрировано 94 новых случая заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от заболевания 117 человек.

Всего с начала пандемии подтвержденных случаев заражения коронавирусом 32 557, выздоровело 21637 человек, скончалось — 180. На данный момент проведено 285914 исследований.

Количество заболевших по районам Псковской области следующее: Псков – 11745, Великие Луки – 5718, Бежаницкий район — 305, Великолукский район – 743, Гдовский район – 443, Дедовичский район – 644, Дновский район — 294, Красногородский район – 191, Куньинский район – 306, Локнянский район — 216, Невельский район – 1300, Новоржевский район – 295, Новосокольнический район – 830, Опочецкий район – 869,

Островский район – 1638, Палкинский район – 350, Печорский район – 612, Плюсский район – 469, Порховский район – 1063, Псковский район – 2720, Пустошкинский район – 285, Пушкиногорский район — 279, Пыталовский район – 250, Себежский район – 495, Струго-Красненский район – 317, Усвятский район – 137.