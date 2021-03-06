Пункт вакцинации в псковском торговом центре посетили первые пациенты

Пункт вакцинации в псковском торговом центре «Империал» посетили первые пациенты, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Как отмечается в сообщении, они записались на вакцинацию заранее и находились в листе ожидания.

После осмотра терапевтом и прохождения необходимых процедур они получили первый компонент вакцины.

Напомним, что псковском торговом центре «Империал» открылся пункт вакцинации от COVID. О возможности сделать прививку в торговом центре посетителей информируют через систему оповещения.