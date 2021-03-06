Тюремный срок грозит пенсионеру из Бежаниц за желание покататься на чужой машине

Полицейские Бежаницкого отдела МВД по горячим следам задержали подозреваемого в угоне. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 3 марта от дома по улице Ветеранов в деревне Цевло Бежаницкого района был угнан автомобиль. Вскоре машина была обнаружена недалеко от места угона.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам задержали 63-летнего местного жителя. Мужчина решил прокатиться на чужой машине, поскольку автомобиль был не закрыт, а ключ находился в замке зажигания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Проводится расследование.