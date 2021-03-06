Коллектив и воспитанников псковского Центра помощи детям поздравили полицейские

Коллектив и воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова в преддверии 8 марта поздравили полицейские, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Представители регионального УМВД вручили работникам учреждения подарочные сертификаты. Особые слова благодарности были адресованы директору Центра помощи детям Ольге Верхоглядовой за многолетнюю совместную работу.

Вместе с цветами полицейские также передали торты для детей.

Встреча стала еще одним мероприятием, осуществленным псковскими полицейскими в рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый дом!».