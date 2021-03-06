Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Коллектив и воспитанников псковского Центра помощи детям поздравили полицейские

6 марта 2021 года, 10:24

Коллектив и воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова в преддверии 8 марта поздравили полицейские, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Представители регионального УМВД вручили работникам учреждения подарочные сертификаты. Особые слова благодарности были адресованы директору Центра помощи детям Ольге Верхоглядовой за многолетнюю совместную работу.

Вместе с цветами полицейские также передали торты для детей.

Встреча стала еще одним мероприятием, осуществленным псковскими полицейскими в рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый дом!».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Проханов: Курбатов стал псковской святыней
Михаил Ведерников: Каждая встреча с Валентином Курбатовым была прикосновением к мудрости
Русский подорожник
Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Новая вспышка коронавируса выявлена в Псковской области
Стал известен режим работы пункта вакцинации в торговом центре «Империал»
Псковичей приглашают на службу в Росгвардии
За минувшие сутки в Псковской области выздоровевших от COVID больше, чем заболевших
Пункт вакцинации в псковском торговом центре посетили первые пациенты

Комментарии

Авторизация
No comments
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?