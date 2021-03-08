Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников — женщинам: Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами

8 марта 2021 года, 09:06

«Дорогие наши женщины. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к женщинам региона в своем видеопоздравлении.

«С вами связаны самые теплые и нежные чувства. Вы учите нас любить и быть любимыми, открываете новые горизонты, вдохновляете на подвиги и свершения. Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами, защищая от бурь и невзгод и окружая вниманием и заботой», - отметил глава региона.

«Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости и улыбок», - пожелал он псковичкам. И пообещал: «А мы приложим к этому все усилия». «Желаем вам счастья, благополучия, хорошего весеннего настроения и всего самого доброго. Любите и будьте любимы, с праздником!» - резюмировал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в храме Анастасии Узорешительницы в Пскове
Парк «Россия – моя история» планируется открыть в Пскове до конца 2021 года
Один человек погиб при столкновении грузовика и легковушки в Опочецком районе
Более 30 работников и 16 единиц техники задействованы в уборке центра Пскова
В Псковской области скончался еще один человек с COVID-19
Всероссийский урбанистический хакатон «Города» впервые пройдет в Пскове в 2021 году
98 новых случаев СOVID-19 выявлено в Псковской области за сутки
7 марта в Псковской области ожидается метель
Валентина Курбатова похоронят в Орлецах

Комментарии

Авторизация
No comments
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?