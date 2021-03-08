Михаил Ведерников — женщинам: Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами

«Дорогие наши женщины. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к женщинам региона в своем видеопоздравлении.
«Дорогие наши женщины. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к женщинам региона в своем видеопоздравлении.
«Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости и улыбок», - пожелал он псковичкам. И пообещал: «А мы приложим к этому все усилия». «Желаем вам счастья, благополучия, хорошего весеннего настроения и всего самого доброго. Любите и будьте любимы, с праздником!» - резюмировал Михаил Ведерников.