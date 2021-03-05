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Общество / Соцзащита

Псковский инвалид-колясочник получил специально оборудованную квартиру

5 марта 2021 года, 19:47

Псковский инвалид-колясочник получил специально оборудованную квартиру. Об этом сообщает пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее житель Пскова, инвалид 1-й группы Александр Барыльников с просьбой о специальном жилье обращался к главе государства. А на днях он отпразднует новоселье.

Псковский инвалид-колясочник получил специально оборудованную квартиру

Фото предоставлено пресс-службе областной администрации

Теперь в его распоряжение однокомнатная квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома. У входа в жилой дом установлен электрический пандус. 

Псковский инвалид-колясочник получил специально оборудованную квартиру

Фото предоставлено пресс-службе областной администрации

В квартире проведен необходимый ремонт: между комнатами отсутствуют пороги, для передвижения на инвалидной коляске адаптирован и выход на балкон. Кухонный стол и варочная панель в квартире располагаются на удобной высоте. Кроме того, специальный ремонт сделан в туалете и ванной комнате. Общая сумма предоставленной поддержки — порядка 1,3 млн рублей.

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