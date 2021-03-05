Псковский инвалид-колясочник получил специально оборудованную квартиру

Ранее житель Пскова, инвалид 1-й группы Александр Барыльников с просьбой о специальном жилье обращался к главе государства. А на днях он отпразднует новоселье.

Теперь в его распоряжение однокомнатная квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома. У входа в жилой дом установлен электрический пандус.

В квартире проведен необходимый ремонт: между комнатами отсутствуют пороги, для передвижения на инвалидной коляске адаптирован и выход на балкон. Кухонный стол и варочная панель в квартире располагаются на удобной высоте. Кроме того, специальный ремонт сделан в туалете и ванной комнате. Общая сумма предоставленной поддержки — порядка 1,3 млн рублей.