Стало известно, какие дороги в Псковской области отремонтируют на федеральные деньги. Об этом в своем еженедельном видеообращение рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В ближайшие два года Псковская область дополнительно получит более 2 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. В том числе, в этом году регион получит 189 млн рублей на объекты БКАД.

Решено направить средства на долгосрочные контракты, чтобы ускорить их выполнение.

-Речь идёт о дорогах к Печорам, Пушгорам, Гдову, а также Порхов-Успение, - сообщил Ведерников. - Ещё 52 млн рублей пойдут на завершение капремонта моста через реку Шелонь в Дедовичском районев.

Срок ввода нового моста в эксплуатацию – 30 декабря. По состоянию на 1 марта его техническая готовность составляет 90%.

В следующем году область получит ещё 1 млрд 800 млн рублей. Эти средства пойдут на продолжение строительства Северного обхода города Пскова.