Ведерников: У нас есть все, чтобы сделать город чистым и красивым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал уборку Пскова.
-Ситуация ненормальная. Я давно не видел город таким грязным и замусоренным, - отметил он в своем ежедневном видеообращение.
По его словам, проблему также видят в соцсетях – много соответствующих фотографий делаю горожане и выкладывают у себя на страницах.
-Беспорядок видят все, кроме тех, кто за это напрямую отвечает, - отметил он.
Губернатор рассказал, что дал поручение до конца этой недели активизировать работу.
-Дожму эту ситуацию до конца, чтобы уборка проходила системно, качественно и без напоминаний со стороны губернатора, - пообещал он.
При этом он обратился к жителям с просьбой не мусорить, делать замечания тем, кто не в состоянии донести окурки, банки и фантики до урны.
-Давайте уважать друг друга и прежде всего себя. У нас есть всё, чтобы сделать город чистым и красивым, - сказал он.