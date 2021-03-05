Ведерников: У нас есть все, чтобы сделать город чистым и красивым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал уборку Пскова.

-Ситуация ненормальная. Я давно не видел город таким грязным и замусоренным, - отметил он в своем ежедневном видеообращение.

По его словам, проблему также видят в соцсетях – много соответствующих фотографий делаю горожане и выкладывают у себя на страницах.

-Беспорядок видят все, кроме тех, кто за это напрямую отвечает, - отметил он.

Губернатор рассказал, что дал поручение до конца этой недели активизировать работу.

-Дожму эту ситуацию до конца, чтобы уборка проходила системно, качественно и без напоминаний со стороны губернатора, - пообещал он.

При этом он обратился к жителям с просьбой не мусорить, делать замечания тем, кто не в состоянии донести окурки, банки и фантики до урны.

-Давайте уважать друг друга и прежде всего себя. У нас есть всё, чтобы сделать город чистым и красивым, - сказал он.