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Общество / Коммуналка

Ведерников: У нас есть все, чтобы сделать город чистым и красивым

5 марта 2021 года, 18:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал уборку Пскова.

-Ситуация ненормальная. Я давно не видел город таким грязным и замусоренным, - отметил он в своем ежедневном видеообращение.

По его словам, проблему также видят в соцсетях – много соответствующих фотографий делаю горожане и выкладывают у себя на страницах.

-Беспорядок видят все, кроме тех, кто за это напрямую отвечает, - отметил он.

Губернатор рассказал, что дал поручение до конца этой недели активизировать работу.

-Дожму эту ситуацию до конца, чтобы уборка проходила системно, качественно и без напоминаний со стороны губернатора, - пообещал он.

При этом он обратился к жителям с просьбой не мусорить, делать замечания тем, кто не в состоянии донести окурки, банки и фантики до урны.

-Давайте уважать друг друга и прежде всего себя. У нас есть всё, чтобы сделать город чистым и красивым, - сказал он.

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