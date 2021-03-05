В Псковской области на 1000 мужчин приходится почти 1160 женщин

1157 женщин приходится на каждую 1000 мужчин в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального органа Федеральной службы государственной статистики.

Так, 1 января 2020 года в регионе проживало 335,8 тыс. женщин, что составило 53,6% общей численности населения. Средний возраст женщин Псковской области - 45,7 лет. Это почти на 7 лет больше, чем у мужчин. При этом последних рождается на 2–8% больше, чем девочек.

Однако, продолжительность жизни на 10,4 года больше у женщин. Кроме того, за последние 10 лет она увеличилась на 3,7 года и в 2019 году составила 75,8 лет. Дожили до 90 лет и старше на начало 2020 года 3029 женщин. Среди мужчин насчитывается всего 661 долгожитель.

В трудоспособном возрасте — от 16 до 55 лет - в 2020 году находилось 45,9% женщин, моложе трудоспособного возраста – 15,1%, а старше - 39%. В брак представительницы прекрасного пола предпочитают вступать в 21–29 лет.

Если говорить о национальности, то наиболее многочисленной являются русские — 92,2%. Также в Псковской области живут украинки (1,2%), белоруски (1%), цыганки (0,4%) и армянки (0,3%). Эти данные были получены в 2010 году. Более актуальные будут после проведения Всероссийской переписи населения 2021 года.