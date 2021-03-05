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Общество

Завод «Аванта» предлагает идею полезного подарка к 8 марта

5 марта 2021 года, 16:17

8 марта — праздник весны, тепла, полный ожидания моря цветов, комплиментов и подарков. В этот день важно проявить внимание и заботу. Завод медицинского оборудования «Аванта» предлагает хорошую идею подарка, который позволит защитить любимых и родных, — бактерицидный рециркулятор для дома.

Завод «Аванта» предлагает идею полезного подарка к 8 марта

Настольный рециркулятор - простое и удобное решение для любого помещения. Благодаря компактному размеру его можно хранить на любой полочке, а доставать при необходимости. Он безопасен для людей и животных, поэтому во время его работы не нужно никуда уходить.  Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов. Они могут работать непрерывно или по графику, имеется датчик наработки часов. Рециркулятор «Аванта» - залог чистого воздуха и здоровья в доме!

Завод «Аванта» предлагает идею полезного подарка к 8 марта

Завод медицинского оборудования «Аванта» от всей души поздравляет прекрасную половину человечества с праздником и желает счастья, здоровья и красоты.

Также в честь 8 марта завод радует скидками 15% на рециркуляторы и другую продукцию интернет-магазина shop.avantainvest.com! Подарите своим любимым здоровье! 

Производство находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.

Телефон/факс:

8 (81152) 36-855

8 (81152) 3-65-27

8 (81152) 3-65-26

E-mail: manager.f@avantainvest.com

Телефон/факс:

+7 (929) 570-80-30

+7 (925) 591-46-98

Время работы 9:00-18:00 ПН-ПТ (по МСК)

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «АБ Мед» 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30, пом. 106, 107 ОГРН 1116032000920. 

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