Завод «Аванта» предлагает идею полезного подарка к 8 марта

8 марта — праздник весны, тепла, полный ожидания моря цветов, комплиментов и подарков. В этот день важно проявить внимание и заботу. Завод медицинского оборудования «Аванта» предлагает хорошую идею подарка, который позволит защитить любимых и родных, — бактерицидный рециркулятор для дома.

Настольный рециркулятор - простое и удобное решение для любого помещения. Благодаря компактному размеру его можно хранить на любой полочке, а доставать при необходимости. Он безопасен для людей и животных, поэтому во время его работы не нужно никуда уходить. Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов. Они могут работать непрерывно или по графику, имеется датчик наработки часов. Рециркулятор «Аванта» - залог чистого воздуха и здоровья в доме!