Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Супругам из Пскова свое право сдавать квартиру в аренду пришлось отстаивать в суде

5 марта 2021 года, 15:58

Супругам из Пскова свое право сдавать квартиру в аренду пришлось отстаивать в суде. Эта история началась несколько месяцев назад. В декабре 2020 года «АиФ-Псков» рассказывал, что соседи через суд добились того, что супружеской паре запретили сдавать квартиру, посчитав это гостиничными услугами. Супругов, которые следовали строго букве закона, такое решение обескуражило. Но свои права они решили отстоять, подали апелляцию в вышестоящий суд и выиграли.

Выступая на суде Ольга Бахирева отметила, что в своем решении суд признал, что сдаваемая квартира не обладает признаками гостиницы. Но при этом констатировал, что в ней оказываются гостиничные услуги. В чем логика такого утверждения - не ясно.

«Если вы решите поддержать решение суда первой инстанции, прошу вас конкретизировать о каких именно оказываемых гостиничных услугах при сдаче нашей квартиры идет речь, - обратилась Ольга к судье. - Суд первой инстанции не указал ни одной такой услуги. На суде я неоднократно заявляла, что мы не убираем в квартире во время проживания жильцов, не доставляем им продукты, не оказываем услуги трансфера, не оказываем услуги питания или побудки. Что тогда это может быть?».

О том, как проходил заседание, какие доводы приводил истец по делу, читайте в материале «Будьте как дома: Псковичи отстояли право сдавать свою квартиру туристам».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области на 1000 мужчин приходится почти 1160 женщин
Завод «Аванта» предлагает идею полезного подарка к 8 марта
Определены победители псковского этапа чемпионата «Молодые профессионалы»
На заводе «Титан-Полимер» прошла выездная вакцинация от коронавируса
Стало известно, когда возобновит работу Гельдтова баня в Пскове
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,9% в Псковской области
Великолучанка рассказала, как смогла спасти выпавшего в окно ребёнка
Жизни выпавшего из окна в Великих Луках мальчика ничего не угрожает
Двух наркокурьеров задержали полицейские в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?