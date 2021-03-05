Супругам из Пскова свое право сдавать квартиру в аренду пришлось отстаивать в суде. Эта история началась несколько месяцев назад. В декабре 2020 года «АиФ-Псков» рассказывал, что соседи через суд добились того, что супружеской паре запретили сдавать квартиру, посчитав это гостиничными услугами. Супругов, которые следовали строго букве закона, такое решение обескуражило. Но свои права они решили отстоять, подали апелляцию в вышестоящий суд и выиграли.

Выступая на суде Ольга Бахирева отметила, что в своем решении суд признал, что сдаваемая квартира не обладает признаками гостиницы. Но при этом констатировал, что в ней оказываются гостиничные услуги. В чем логика такого утверждения - не ясно.

«Если вы решите поддержать решение суда первой инстанции, прошу вас конкретизировать о каких именно оказываемых гостиничных услугах при сдаче нашей квартиры идет речь, - обратилась Ольга к судье. - Суд первой инстанции не указал ни одной такой услуги. На суде я неоднократно заявляла, что мы не убираем в квартире во время проживания жильцов, не доставляем им продукты, не оказываем услуги трансфера, не оказываем услуги питания или побудки. Что тогда это может быть?».

О том, как проходил заседание, какие доводы приводил истец по делу, читайте в материале «Будьте как дома: Псковичи отстояли право сдавать свою квартиру туристам».