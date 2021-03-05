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Общество

Определены победители псковского этапа чемпионата «Молодые профессионалы»

5 марта 2021 года, 15:27

В Псковской области завершен региональный этап Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Победители были определены в 19-ти номинациях. Они будут представлять Псковскую область в отборочных соревнованиях и, в случае победы, на федеральном этапе.

Всего в областном чемпионате приняло участие свыше 170 мастеров. Соревнования прошли в Псковском агротехническом колледже и его филиале в Идрице, Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, Псковском и Великолукском политехнических колледжах, Великолукском медицинском колледже, Островском многопрофильном колледже, Опочецком индустриально-педагогическом колледже, в Кванториуме и IT-кубе города Пскова.

В пресс-службе администрации региона отметили, что в текущем году региональный этап чемпионата пополнился пятью новыми компетенциями: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Технологии моды», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Эти соревнования проходили на базе новых мастерских, открытых в 2020 году в Псковском и Идрицком филиалах Псковского агротехнического колледжа в рамках нацпроекта «Образование».

Worldskills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, которое создано для повышения престижа рабочих профессий и развития навыков мастерства. Псковская область участвует в WorldSkills с 2016 года. Он проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

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