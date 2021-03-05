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Экономика / Деньги

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,9% в Псковской области

5 марта 2021 года, 14:47

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,9% в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Всего на развитие экономики и социальной сферы в 2020 году было направлено более 37,9 млрд рублей. По величине индекса физического объема инвестиций в 2020 году Псковская область заняла 3 место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

75,8% от общего объема инвестиций было направлено на развитие сельского хозяйства, транспорта, строительства, обрабатывающего производства, здравоохранения и образования. 

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