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Происшествия / ЧП

Великолучанка рассказала, как смогла спасти выпавшего в окно ребёнка

5 марта 2021 года, 13:27

Жительница Великих Лук Любовь Алтынь рассказала, как ей удалось спасти 3-летнего мальчика, который 3 марта выпал из окна пятого этажа дома на набережной Лейтенанта Шмидта. Падающего ребёнка женщина заметила примерно на половине дома, сообщает ГТРК «Псков», журналистам которого удалось встретиться с женщиной.

Великолучанка рассказала, как смогла спасти выпавшего в окно ребёнка

Фото ГТРК "Псков"

Любовь Алтынь гуляла с собакой. Она говорит, что не помнит, как бежала через клумбы, когда увидела падающего малыша. Подхватить его она смогла в последний момент, но избежать удара не удалось — мальчик поцарапался о куст сирени.

Женщина показала корреспондентам место происшествия. «Я его прижала, мы с ним стояли он кричит: «Упаль, упаль!» - и больше ничего он не кричал. И минуты через две выскочила мать. Она тоже видно в шоке была. Я начала на неё кричать. Она сказала: «Я на кухне - одна секунда, одна секунда». Ну она в шоковом состоянии тоже», — поделилась Любовь Алтынь.

Сейчас мальчик находится в больнице вместе с мамой. Его жизни, уверяют врачи, ничего не угрожает.

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