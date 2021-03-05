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Происшествия / Преступление

Двух наркокурьеров задержали полицейские в Пскове

5 марта 2021 года, 12:31

Двух наркокурьеров задержали полицейские в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первым сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 33-летнего псковича, ранее судимого за преступления в сфере наркобизнеса. В ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли 0,82 грамма наркотического средства синтетического происхождения.

Двух наркокурьеров задержали полицейские в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Второго наркокурьера полицейские выявили позже. По версии следствия, задержанные действовали в составе преступной группы.

Злоумышленники занимались распространением наркотиков бесконтактным способом — делали «закладки». До задержания подозреваемые успели оборудовать около 10 «тайников-закладок». Химическое исследование изъятого показало, что в 50 разовых дозах было более 10 граммов синтетического наркотического средства.

В настоящее время фигуранты заключены под стражу и дают признательные показания. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 - пунктами «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средств). Псковичам грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ведется следствие.

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