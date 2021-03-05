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Происшествия / Правосудие

Семь лет колонии получил пскович за пропаганду самоубийства и оправдание терроризма

5 марта 2021 года, 11:29

7 лет колонии строгого режима получил пскович за публичные призывы к экстремистской деятельности, оправдание терроризма и пропаганду самоубийства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В мае 2018 года мужчина разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей две публикации на религиозную тематику. Следствие заключило, что они содержали публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

С мая 2018 года по апрель 2019 года он также публиковал посты в поддержку международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. С октября 2018 года по май 2019 года злоумышленник побуждал к совершению самоубийства.

Таким образом, осужденный - 33-летний безработный житель Пскова - признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет») , частью 2 статьи 110.2 (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, путем распространения информации о способах совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства, совершенные с использованием сети «Интернет») УК РФ.

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