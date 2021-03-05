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Общество

С 5 марта в Пскове запрещен выход на лед

5 марта 2021 года, 11:23

С 5 марта в Пскове запрещен выход на лед. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации города Александр Коновалов.

С 5 марта в Пскове запрещен выход на лед

Как сообщили «Псковской правде» в администрации города, запрет обоснован данными ледовой разведки, которую провели на реке Великой 3 марта. Из-за плюсовой температуры и осадков прочность льда ослабилась, повсеместно наблюдаются промоины. 

Так, возле опор мостов наблюдаются подтопление льда слоем воды. В районе населенных пунктов Писковичи, Загорицы, Муровицы, жилого комплекса «Видный» появились промоины, а от устья реки Великая до выхода в Псковское озеро лед практически разрушен.

Надзор за соблюдением распоряжения будут осуществлять народные дружины. Они будут патрулировали береговые линии города и предупреждать выхода людей на лед. 

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