С 5 марта в Пскове запрещен выход на лед. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации города Александр Коновалов.

Как сообщили «Псковской правде» в администрации города, запрет обоснован данными ледовой разведки, которую провели на реке Великой 3 марта. Из-за плюсовой температуры и осадков прочность льда ослабилась, повсеместно наблюдаются промоины.

Так, возле опор мостов наблюдаются подтопление льда слоем воды. В районе населенных пунктов Писковичи, Загорицы, Муровицы, жилого комплекса «Видный» появились промоины, а от устья реки Великая до выхода в Псковское озеро лед практически разрушен.

Надзор за соблюдением распоряжения будут осуществлять народные дружины. Они будут патрулировали береговые линии города и предупреждать выхода людей на лед.