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Культура / Наследие

Фундамент Успенского собора исследуют в Печорском монастыре

5 марта 2021 года, 10:35

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началось исследование фундамента Успенского собора, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте. Храм был построен в 1473 году и является самой старой постройкой монастыря.

Фундамент Успенского собора исследуют в Печорском монастыре

Фото АНО «Возрождение» из Instagram

Изучением основания церкви во вскрытых шурфах будет заниматься фирма «Артруст». По результатам исследования специалисты определят состояние фундаментов и грунтов, а также разработают проект по их сохранению, усилению или ремонту.

«Проходка шурфов является наиболее эффективным методом изучения фундаментов объектов культурного наследия, определения их размеров, степени сохранности, структуры и элементного состава», - отметили в «Возрождении». 

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