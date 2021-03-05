Фундамент Успенского собора исследуют в Печорском монастыре

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началось исследование фундамента Успенского собора, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте. Храм был построен в 1473 году и является самой старой постройкой монастыря.

Изучением основания церкви во вскрытых шурфах будет заниматься фирма «Артруст». По результатам исследования специалисты определят состояние фундаментов и грунтов, а также разработают проект по их сохранению, усилению или ремонту.

«Проходка шурфов является наиболее эффективным методом изучения фундаментов объектов культурного наследия, определения их размеров, степени сохранности, структуры и элементного состава», - отметили в «Возрождении».