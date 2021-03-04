Систему сопровождения лиц с ментальной инвалидностью планируется внедрить во всех районах Псковской области

Концепцию комплексного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и другими психическими нарушениями рассмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев.

Как уточнили «Псковской правде» в администрации региона, проект необходим для включения людей с ментальной инвалидностью в жизнь общества, профилактику социального сиротства среди детей с ограниченными возможностями и нормализации жизни семей с детьми и взрослыми людьми, имеющими психические нарушения.

Администрация Псковской области разрабатывает эту концепцию совместно с региональным Центром лечебной педагогики с 2020 года. Их цель – внедрить систему сопровождения людей с ментальной инвалидностью во всех районах.

По словам Андрея Царева, принятие концепции позволит создать нормативно-правовые, материально-технические, кадровые и организационно-методические условия для масштабирования системы в муниципалитетах.

Реализация системы комплексного межведомственного сопровождения проходит в несколько этапов. В ходе встречи участники обсудили подготовку и проведение первоочередных мероприятий.

В настоящее время система пожизненного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью отработана только в Пскове и Порховском районе. На сегодняшний день охвачено более 700 семей с детьми и взрослыми.

Там система поддержки представлена рядом государственных учреждений и НКО, предоставляющих необходимые услуги семьям. Малыши от двух месяцев до трех лет получают поддержку в службах ранней помощи, после - в детском саду или школе, а взрослые — в мастерских.

На базе Центра лечебной педагогики создан Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения людей с ментальной инвалидностью.