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Экономика / Инвестиции

Стало известно, когда возобновит работу Гельдтова баня в Пскове

5 марта 2021 года, 15:07

Гельдтова баня (Псков, улица Милицейская, 16) частично возобновит работу до конца 2021 года, заявил корреспонденту «Псковской правды» Роман Кухи, компания которого выкупила и реконструирует данный объект.

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По его словам, в настоящее время идет процесс согласования деталей проекта. Но в любом случае общественная баня на 45 мест, занимающая часть здания, будет запущена в 2021 году. 

Роман Кухи также подтвердил планы по строительству в Гельдтовой бани новой печи «как в Сандуновских банях в Москве». «Мы можем там все золотом обсыпать, но если не будет хорошего пара, она никому не будет нужна», - пояснил он.

Стало известно, когда возобновит работу Гельдтова баня в Пскове

Фото Максима Андреева
Гельдтова баня была построена псковским предпринимателем немецкого происхождения Карлом Гельдтом в 1873 году. Однако торговые (то есть общественные) бани в этом месте, ан берегу реки Псковы, существовали с 1830-х годов.

В июне 2015 года ООО «Сити Сервис», предложившее за Гельдтову баню 8,1 миллиона рублей, стало победителем конкурса по продаже памятника. Согласно договору купли-продажи, новый собственник обязался сохранить историческую функцию объекта 49 лет.

По допсоглашению, до апреля 2017 года должны были быть выполнены научно-проектные и исследовательские работы, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы. Однако затем их срок был продлен до конца 2021 года.

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